Il monumento ai caduti torna a nuova vita grazie alla generosità di un cittadino

Il monumento ai caduti di Pozzecco di Bertiolo.

È stato restituito alla comunità di Pozzecco di Bertiolo il monumento ai caduti, completamente riqualificato grazie al contributo generoso di Enrico Iacuzzi, cittadino originario del paese. L’occasione, celebrata in concomitanza con la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ha trasformato la tradizionale cerimonia di commemorazione in un momento di gratitudine verso chi, ieri come oggi, tiene viva la memoria collettiva.

La cerimonia.

“Sono giorni in cui le nostre piazze si riempiono di manifestazioni per ricordare i nostri caduti”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin. “Dove c’è un monumento, c’è un ricordo importante per la comunità. Questi monumenti sono stati eretti in tempi ormai lontani per onorare i caduti e sancire il risultato che hanno ottenuto: la nostra libertà e la nostra democrazia.”

Bordin ha poi sottolineato il valore attuale di tali ricorrenze: “Mi piace pensare che siano la testimonianza della capacità della nostra società di assorbire e tramandare certi valori, in particolare il valore della vita e del rispetto reciproco. Non è scontato: basta guardare al mondo per rendersene conto. Dobbiamo essere orgogliosi di questo patrimonio che ci è stato lasciato da chi si è sacrificato.”

Nel corso della cerimonia è stato rivolto un ringraziamento speciale a Enrico Iacuzzi, benefattore che ha reso possibile il restauro del monumento. “Avere privati che collaborano con le istituzioni nella cura della memoria è un aiuto straordinario”, ha aggiunto Bordin. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Bertiolo, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, associazioni d’arma e numerosi cittadini.

La sindaca Eleonora Viscardis ha evidenziato il significato civico dell’iniziativa: “È una giornata che si ripete ogni anno, ma resta di fondamentale importanza. Questi monumenti sono simboli tangibili dei sacrifici di chi ha combattuto per la nostra libertà. Un ringraziamento particolare va ai cittadini benemeriti che mettono risorse e impegno al servizio della memoria, come Iacuzzi, che con il suo gesto ha reso onore ai valori più alti della nostra comunità.”