C’è una realtà che da tre anni tiene banco a Bibione e che in grado di discostarsi completamente dai soliti locali turistici, dal frastuono della bolgia vacanziera, ma anche dai posti che creano momentaneamente tendenza: è l’esclusiva e incantevole terrazza al sesto piano dell’Hotel Medietrranee a cinque stelle, la Unique Rooftop Bar & Lounge, che ieri sera, sabato 21 giugno, ha visto come ospite d’onore Fabrizio Corona.

Un posto incantevole, pensato e studiato nei minimi dettagli dalla famiglia Facca, dove Luigino e Cristian hanno voluto puntare in alto offrendo solo il meglio a una clientela ben selezionata. Una chicca per chi non ama amalgamarsi alla folla, per chi se ne intende di beverage di alto livello, per vivere in un mondo parallelo con una vista mozzafiato dal mare, alla laguna, alla pineta, con un tramonto a prova di tela d’autore. Unica nel suo genere, assolutamente senza alcun competitor nel territorio, la ‘terrazza da sogno’ non solo fa sentire la sua clientela coccolata e viziata in ogni sua forma, ma rispetta soprattutto dei canoni ben precisi: accoglienza, ospitalità, professionalità, qualità e l’assoluta ricerca di una perfezione sono gli ingredienti del clamoroso successo.

Il timone del lounge bar è affidato alle sapienti mani di Remo, tra i più gettonati barman di tutta la penisola; esperienze e contaminazioni da tutto il mondo ne hanno fatto un perno indiscusso del locale. Cooking show, ballerine volteggianti dal sangue caraibico hanno completato una serata che ha messo a proprio agio tutti gli ospiti sotto l’incanto di un cielo stellato.