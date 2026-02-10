Torna la Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza.

Appuntamento per domenica 8 marzo per la Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza, la classica friulana che quest’anno giunge al traguardo delle 27 edizioni. Testimonianza del valore della competizione nata agli albori del secolo e che ha sempre avuto una partecipazione d’eccezione con l’albo d’oro ricchissimo di campioni italiani e stranieri, fino ai nomi del kenyano Martin Cheruiyot e dell’etiope Bekele Asmerawork Workeba vincitori lo scorso anno.

Il percorso.

La formula di gara non cambia: si gareggerà su un percorso di 7,097 km che i concorrenti della mezza maratona dovranno coprire per tre volte. Si tratta di un circuito cittadino, omologato dai misuratori Fidal (la gara è nel calendario nazionale) pianeggiante ed asfaltato, tranne il passaggio all’interno del bellissimo Parco di Villa Varda, vero gioiello architettonico di Brugnera risalente all’Ottocento.

Partenza in Via SS.Trinità, davanti alla Scuola Elementare con lo start che è fissato per le ore 9:30, anticipato di 10 minuti dalla prova competitiva sui 7,097 km. La mezza maratona sarà anche valida quale seconda prova della Coppa Provincia di Pordenone, giunta alla sua 39esima edizione.

Le iscrizioni.

Le iscrizioni alla mezza, intitolata alla memoria del Comm. Luigi Tomasella, hanno un costo di 20 euro, a fronte del quale è previsto un pacco gara comprensivo di una confezione da 500 grammi di Caffè Grosmi, oltre alla medaglia celebrativa. Per la 7,097 km il prezzo è di 10 euro.



Le premiazioni riguarderanno i primi 10 classificati uomini e donne con uno speciale bonus che andrà a chi batterà i record della corsa, 1h01’53” del tunisino Rached Amour del 2005 e 1h12’02” dell’etiope Addisalem Belay Tegegn del 2021. Previsti anche tantissimi premi di categoria. La manifestazione è solidale con i temi della contemporanea Giornata Internazionale della Donna, schierandosi apertamente con le donne a favore della parità di genere.