Nuovo Recruiting Day in Fvg: 146 opportunità di lavoro da 4 aziende

Il Recruiting Day dedicato alla Baia di Sistiana.

La Regione Friuli Venezia Giulia organizza giovedì 12 marzo un Recruiting Day dedicato alla Baia di Sistiana, finalizzato alla selezione di personale per la stagione estiva 2026 nei settori turistico, ricettivo e ristorativo. Complessivamente sono disponibili 146 opportunità di lavoro.

L’evento si svolgerà a Portopiccolo Sistiana, nel Comune di Duino Aurisina, presso la Sala Panorama del Centro Congressi del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort&Spa. L’iniziativa è promossa dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, guidata dall’assessore regionale Alessia Rosolen.

“Sì tratta – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo – dell’ottavo Recruiting Day del 2026 organizzato dalla Regione e del primo evento di reclutamento specificamente dedicato alla Baia di Sistiana, con un focus sul comparto turistico”.

Le aziende aderenti.

Hanno aderito quattro aziende del territorio, che hanno richiesto l’attivazione della giornata di selezione per l’inserimento di personale stagionale nelle proprie strutture.



● Baia Holiday (Sistiana, Duino Aurisina, TS): operatore del settore del turismo all’aria aperta che gestisce il Camping Village Mare Pineta con zone campeggio e zone villaggio attrezzate nella Baia di Sistiana. CERCA: aiuto cameriere/commis di sala; barista (turno mattutino o serale); camerieri; capo partita primi piatti; commis di cucina; elettricista; estetista; giardiniere; lavapiatti; massaggiatore; receptionist.



● Gitano (Sistiana, Duino Aurisina, TS): oltre alla trattoria-pizzeria L’Oro di Napoli collocata all’interno dell’oasi di Portopiccolo, appartengono al gruppo anche il caffè e local market Origine, il wine bar cicchetteria Sangre De Uva e il Kong Bar. CERCA: aiuto cuoco; baristi; barman; camerieri.



● SRS S.R.L. – Servizio Ricreativo Sistiana (Sistiana, Duino Aurisina, TS): struttura che gestisce lo stabilimento balneare all’interno del suggestivo Parco Caravella e i relativi servizi di ristoro. CERCA: addetto al lavaggio ristorante; addetto al reparto fritti; addetto alla piastra; addetto alle pulizie; bagnini; barista; cameriere sala bar e ristorante; camerieri e barman notturni; cassiera/accoglienza; lavabicchieri; magazziniere; pizzaiolo; steward.



● Hotel Tivoli Portopiccolo (Sistiana, Duino Aurisina, TS): resort di lusso inserito nel borgo di Portopiccolo, gemma incastonata nella Riserva delle Falesie. CERCA: bar manager; barman; beach manager; bellboy; breakfast supervisor; chef de partie; chef de rang; commis bar; commis cucina; commis sala; concierge; demi chef; front office manager beach club; maitre; manutentore; segretario beach club; segretario ricevimento; sous chef.



Il dettaglio completo dei profili professionali ricercati e dei requisiti richiesti è consultabile attraverso il link di candidatura.

Come candidarsi.

Le persone interessate possono candidarsi entro domenica 1 marzo 2026, inviando il curriculum vitae attraverso il link https://bit.ly/RAFVG2026_RD_BaiaSistiana selezionando una o più posizioni di interesse.



Tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata una fase di preselezione, finalizzata alla verifica dei requisiti e della coerenza coi profili richiesti. I candidati selezionati riceveranno una comunicazione via email tra il 3 e l’11 marzo 2026 con l’indicazione dell’orario del colloquio previsto per giovedì 12 marzo 2026.