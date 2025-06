Targhe Tenco 2025: due progetti “Made in Friuli” tra i finalisti

Due progetti friulani finalisti alle Targhe Tenco.

La direzione del Club Tenco di Sanremo ha ufficializzato le cinquine finaliste delle “Targhe Tenco 2025”, il prestigioso riconoscimento dedicato alla migliore produzione discografica italiana. Tra le sei categorie previste, spiccano quest’anno due album provenienti dal Friuli, a testimonianza della vivacità musicale del territorio.

I friulani finalisti.

Per la categoria “Miglior album a progetto” è stato selezionato il volume 2 di Sarò Franco, altre canzoni inedite di Califano, un’opera voluta e curata dall’autore e discografico udinese Alberto Zeppieri. Il disco nasce da una preziosa eredità musicale: una serie di brani abbozzati da Franco Califano insieme al compositore Frank Del Giudice e rimasti inediti per decenni. Zeppieri ha completato i testi con un lavoro minuzioso, paragonabile al restauro di un mosaico, tanto da scegliere come copertina un’opera di Paola Gortan, artista formatasi nella storica scuola di mosaicisti di Spilimbergo.

Dopo aver già vinto nel 2024 con il primo volume, Zeppieri presenta ora un album completamente nuovo, con interpreti diversi. Particolarità del disco è la presenza della voce originale di Califano, recuperata grazie a tecnologie di machine learning applicate a vecchie audiocassette del 1983.

L’altro finalista friulano è il cantautore carnico Alvise Nodale con il suo album Gotes, candidato nella categoria “Album in dialetto o lingue minoritarie”. Nodale ha potuto contare sul supporto artistico e produttivo di Edoardo De Angelis (già produttore artistico di Francesco De Gregori e Sergio Endrigo), noto per la sua profonda conoscenza e valorizzazione della cultura friulana.

La consegna delle Targhe.

I vincitori saranno comunicati dopo il termine del voto, fissato per il 4 luglio. Le Targhe verranno consegnate durante l’edizione della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2025), in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 23 al 25 ottobre 2025.

Alvise Nodale

Alberto Zeppieri con Alberto Fortis