Buttrio, sì al bilancio: tasse ferme e 5 milioni di opere pubbliche

Il comune di Buttrio approva il bilancio di previsione 2026-2028: servizi confermati e oltre 5 milioni di euro di opere pubbliche.

Il comune di Buttrio approva il bilancio di previsione 2026-2028 confermando un quadro finanziario solido e sostenibile, senza aumenti della pressione fiscale. Restano infatti invariate l’aliquota Ilia e l’addizionale Irpef, mentre le entrate correnti si attestano intorno ai 2 milioni di euro, garantendo la continuità dei servizi.

L’indebitamento comunale si mantiene su livelli molto contenuti: anche con un nuovo mutuo da 550 mila euro previsto per il 2026, l’indice si ferma al 6,3%, ben al di sotto del limite di legge. Un dato che, sottolinea l’amministrazione, consente di programmare investimenti senza compromettere l’equilibrio dei conti.

Confermata l’attenzione ai servizi educativi, scolastici e sportivi. Le tariffe per l’anno scolastico 2026/27 restano bloccate e viene mantenuta l’esenzione totale per le famiglie con Isee fino a 8 mila euro. Il Comune continua inoltre a sostenere i costi della mensa e del trasporto scolastico, oltre ai servizi di accoglienza, doposcuola e alle attività educative. Prosegue anche il sostegno allo sport, con interventi sugli impianti comunali.

Le opere pubbliche.

Il triennio sarà caratterizzato da un ampio piano di opere pubbliche: oltre 800 mila euro per asfaltature e manutenzioni stradali, 510 mila euro per il centro di raccolta rifiuti e altri interventi sul territorio, cui si aggiungono lavori già avviati per oltre 4,6 milioni di euro. Tra i progetti in evidenza il nuovo percorso vita lungo il Troi dal Riul e la riqualificazione del cortile della scuola primaria.

Il 2026 segnerà infine un passaggio chiave per la pianificazione urbanistica, con il completamento della variante generale al Piano regolatore, destinata a guidare lo sviluppo futuro del territorio.