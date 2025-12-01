A Buttrio il Natale si accende col grande Cedro: presepe vivente e 70 natività in tutto il paese

Prende il via il Natale a Buttrio.

Il Natale a Buttrio torna a essere un grande abbraccio collettivo fatto di tradizioni, musica, sport e momenti dedicati a tutte le generazioni. Il calendario delle iniziative, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune, accompagnerà la comunità fino al 6 gennaio con decine di appuntamenti e più di 70 presepi diffusi in tutto il territorio: strade, chiese, scuole, aziende vinicole, negozi e abitazioni private diventano così un percorso artistico a cielo aperto.

La cerimonia che inaugura le festività.

L’avvio ufficiale delle festività è fissato per il 6 dicembre alle 17.30 nella piazzetta del Tiglio, in via Roma, con “Auguri sotto l’albero”. La serata si aprirà con il presepe vivente animato dal gruppo In Arte…Buri, seguito dall’accensione dell’albero e dalla cerimonia dedicata al grande Cedro sul sagrato della chiesa parrocchiale, accompagnata dai canti dei bambini della Montessori International Centre. A chiudere, la presentazione delle iniziative delle scuole di Buttrio e l’arrivo dei “Babbi Natale”.

Il programma di eventi per Natale.

Il fine settimana del 7 e 8 dicembre sarà invece all’insegna dello sport: nella palestra comunale andrà in scena il “Torneo sotto l’albero” dedicato a Luciano Gottardo, organizzato dai White Sox Buttrio Baseball A.S.D. Lunedì 8, al Palazzo delle associazioni, si terrà l’assemblea annuale del Gruppo Alpini.

Il 10 dicembre, alle 20.30, Villa di Toppo Florio ospiterà “I tre re”, il viaggio tra leggende e cultura narrato da Angelo Floramo con le musiche di Andrea Bitai. Sempre nella stessa sede, il 12 dicembre alle 20 si svolgerà la “Serata del volontario”, appuntamento dedicato ai tanti cittadini che donano tempo ed energie alla comunità.

Domenica 14 dicembre, alle 18, l’Auditorium G. Piccini accoglierà lo spettacolo teatrale per famiglie “Lis pantianis e la machine dal timp”, rivolto ai bambini dai 5 anni in su. Il 17 dicembre, alle 20.30, la chiesa parrocchiale ospiterà il concerto gospel degli High Praise Singers, gruppo statunitense proveniente dalla Georgia.

Il 20 dicembre sarà una giornata dedicata ai più piccoli e allo sport: alle 10 il Centro di aggregazione giovanile “FREE” proporrà “Racconti e yoga per bambini”, mentre alle 10.30 Villa di Toppo Florio farà da cornice alla “Festa dello Sport”.

Domenica 21 dicembre, a mezzogiorno, il Delparco Hotel ospiterà il tradizionale pranzo di Natale del Comitato Anziani di Buttrio, un appuntamento molto atteso dedicato alla terza età. Il 28 dicembre, alle 18, la chiesa parrocchiale di Camino farà da sfondo al concerto “Natale con Vivaldi” della Filarmonica di Pozzuolo del Friuli.

Le festività si chiuderanno il 6 gennaio, alle 18, con il falò dell’Epifania nell’area festeggiamenti di Camino: la 43ª edizione della “Fugarèle”, organizzata da APS Sagre dai Ucei e de Viscje con il Gruppo Alpini, sarà accompagnata dal tradizionale brulè.