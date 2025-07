Inaugurazione ufficiale domani, venerdì 11 luglio, a Buttrio, negli spazi di Villa di Toppo Florio e del suo parco botanico, della sesta edizione di TreeArt Festival, la kermesse che intreccia arte, spettacolo e divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità ambientale. Ideato e curato da Patrizia Minen, il festival nasce con l’intento di coniugare promozione culturale e valorizzazione del territorio, utilizzando il simbolo dell’albero come metafora di vita condivisa e sostenibile. L’edizione 2025 sul tema “Connessioni” prosegue fino a domenica coinvolgendo artisti, scienziati e cittadini in un dialogo trasversale tra linguaggi e discipline proponendo un fitto programma di eventi, laboratori, incontri e installazioni. Promosso dall’Associazione TreeArt, presieduta dall’ecologo e docente Fabio Salbitano – anche membro del Comitato scientifico con l’arboricoltore Pietro Maroè e Paolo Mori – la manifestazione gode del sostegno della Regione, di Fondazione Friuli, del Comune di Buttrio, l’Ente Regionale Teatrale FVG e Start Cultura.

La riflessione sulle “connessioni” sarà al centro dell’evento inaugurale delle 18.00: assieme alla curatrice Minen, al Sindaco di Buttrio Eliano Bassi, al Presidente dell’ERT Fabrizio Pitton e al Direttore Alberto Bevilacqua, sul palco gli interventi del Comitato scientifico e la presenza del testimonial di questa edizione del comico Giobbe Covatta, noto per il suo impegno ambientale, che nella serata di sabato porterà in scena al festival lo spettacolo “6 gradi”, un mix di comicità e riflessione sui cambiamenti climatici. Al centro dell’inaugurazione anche lo svelamento dell’installazione in marmo di Carrara ideata per questa edizione dall’artista Selene Frosini: un’opera site specific a cura di Start Cultura-Trieste.

Nelle sue opere l’artista toscana fa emergere ciò che vive dentro al marmo permettendo allo spettatore di trovare una propria visione dell’“oltre” attraverso una delicata foratura della materia. Sempre sul fronte artistico, spazio anche alla mostra “Simmetrie di coesistenza” delle artiste e sorelle Isabella e Tiziana Pers che denunciano la deforestazione tropicale e sperimentano un progetto di scambio tra arte e salvaguardia animale. A seguire avvio del cartellone degli spettacoli curato da ERT con la coreografia Misshapen in cui la danzatrice e coreografa Sara Ariotti racconta dell’incontro con la propria ombra in integrazione con la natura. Sempre nel cartellone spettacoli attesi anche lo spettacolo di Alice Bossi, la performance che intreccia arte visiva e musica “Sentire” e il concerto dell’Orchestra Ventaglio d’arpe. Protagonisti di rilievo per gli incontri pubblici come l’architetto Giacomo Bassmaji, la docente Saša Dobričić, il diplomatico Grammenos Mastrojeni, oltre a Chiara Lucchini, Elisa Morri, Laura Valsecchi, Giacomo Certini, Ornella Urpis, Bruno Scanu e Danilo Mollicone.