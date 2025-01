CrediFriuli: boom dei mutui casa nel 2024, +45% grazie ai green

Crescono i mutui erogati da Credifriuli: grande interesse per quelli green che permettono l’acquisto di case energeticamente efficienti e sostenibili

La sostenibilità è il filo conduttore delle strategie economico-finanziarie di CrediFriuli. Lo Statuto della Bcc sancisce l’impegno verso lo sviluppo sostenibile che si traduce in azioni concrete. “Perciò abbiamo rivolto una crescente attenzione alle tematiche green, lanciando iniziative di finanziamento per l’acquisto di immobili sostenibili e per la ristrutturazione orientata all’efficientamento energetico delle abitazioni – conferma il direttore generale della banca friulana, Gilberto Noacco – con condizioni particolarmente vantaggiose”.

E i risultati, durante l’anno appena concluso, sono stati eccellenti. Infatti, i mutui green per l’acquisto casa e surroga, relative a immobili in classe energetica A o superiore, sono stati oltre 200 su un totale di 900 (22,2%), attestando una sempre maggior attenzione alla dimensione ambientale, alle progettualità e alle soluzioni destinate all’efficientamento energetico, da parte della clientela.

Crescono volumi e importi.

Ma il 2024 è stato un anno eccezionale per l’intera proposta dei mutui casa da parte di CrediFriuli perché, sostenuti dal taglio dei tassi deciso dalla Bce, i volumi erogati hanno fatto un balzo significativo rispetto al 2023, con un incremento del 45%, per un totale di 129 milioni di euro, con una crescita in netta controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato.

Anche il l’importo medio erogato per singolo mutuo casa è aumentato, attestandosi a 143.000 euro contro i 119.000 euro della media regionale. “Con la riduzione dei tassi e le nostre attuali condizioni, prevendiamo che il trend positivo di richieste di finanziamento prosegua anche nel corso del 2025 – chiosa Noacco – consentendo a sempre più clienti e famiglie di finanziare la prima casa magari spendendo meno anche per l’acquisto di una casa green“.