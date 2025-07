Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 18 luglio

Le previsioni meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni stabili grazie a un campo anticiclonico, con correnti prevalentemente secche. Tuttavia, nella serata di sabato è previsto il passaggio di un veloce fronte che potrà causare qualche locale episodio di instabilità.

Venerdì 18 luglio sulla costa il cielo sarà in prevalenza sereno, mentre sulla pianura poco nuvoloso e nelle zone montane si registrerà una lieve nuvolosità, più evidente nel pomeriggio. La brezza soffierà anche in modo sostenuto nelle ore centrali della giornata. Le temperature varieranno tra i 16 e i 30 gradi sulla pianura e tra i 20 e i 28 gradi lungo la costa, con valori più freschi in montagna (17 gradi a mille metri e 11 a 2mila metri).