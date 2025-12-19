Il Comune di Amaro mette in vendita un appartamento: l’asta e come partecipare

Pubblicato il bando d’asta pubblica per l’alienazione di un alloggio di proprietà comunale collocato nel condominio “Piazza Maggiore”. L’appartamento, situato di fronte alla piazza principale del centro storico del Comune di Amaro, è stato realizzato tra gli anni 80/90, è ubicato al secondo piano ed è dotato di cucina, soggiorno, bagno, due camere, terrazza, cantina e un’autorimessa, per una superficie complessiva coperta di mq. 91 per l’alloggio e la cantina e di mq. 21 per l’autorimessa. Il prezzo complessivo stimato a corpo e posto a base d’asta è pari a euro 106.650.

L’immobile potrà essere visionato dal lunedì al venerdì, previo appuntamento da fissare con l’Ufficio Patrimonio (0433/487435-436 oppure 0433/487942 – E-mail: patrimonio@comune.tolmezzo.ud.it).

Come partecipare all’asta e presentare le offerte.

Le offerte, nelle modalità previste dal bando, devono essere presentate entro lunedì 19 gennaio 2026, ore 12. L’apertura delle buste avverrà mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 10.00, in seduta pubblica, nella sala consiliare al 2° piano della sede municipale di via Roma 33. Il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito internet del Comune di Amaro .