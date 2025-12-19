I carabinieri nelle comunità protette: i doni e l’emozione dei bambini

I carabinieri di Cividale del Friuli hanno portato i doni ai bambini delle comunità protette.

In occasione delle festività natalizie i Carabinieri del Comando Compagnia di Cividale del Friuli hanno portato dei pacchi dono ai bambini alloggiati presso due comunità protette della provincia.

I doni, consistenti in gadget dell’Arma (matite, calamite, puzzle ecc) oltre che giocattoli di vario tipo, sono stati consegnati ai bambini dal Comandante della Compagnia e della locale Stazione, che con questo gesto, hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’Arma alla comunità e il loro impegno nel portare prossimità, solidarietà e calore umano, offrendo un raggio di speranza durante queste festività.

I carabinieri nell’incontrare i bambini e i loro educatori, hanno scambiato momenti di vera serenità. Vedere la gioia negli occhi dei bambini ha riempito i cuori dei militari, a cui i minori hanno voluto a loro volta donare dei disegni con l’autovettura dei Carabinieri e un cartellone per formulare gli auguri e ringraziarli della visita.

I rappresentanti dell’Arma non hanno mancato di soffermarsi con i piccoli, rispondendo alle loro curiosità e alle loro domande sulla loro attività, raccogliendo non poche adesioni da parte di provetti “futuri Carabinieri”.