Infortunio sul lavoro ad Amaro.

Infortunio sul lavoro attorno alle 13 di oggi, 12 giugno, all’azienda SuperBeton di Amaro. Un uomo di 55 anni, titolare dell’attività, è rimasto ferito mentre stava effettuando operazioni di scarico del bitume da un macchinario.

Durante la manovra, alcune gocce di materiale bollente lo hanno colpito al volto, provocandogli ustioni. L’allarme è scattato immediatamente: l’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Tolmezzo, dove non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Tolmezzo per raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica.