Verifiche sul ponte tra Amaro e Moggio: stop ai mezzi pesanti

Sopralluogo sul ponte tra Amaro e Moggio Udinese.

Il Comune di Moggio Udinese ha disposto una limitazione al transito dei mezzi pesanti sul ponte che collega il paese ad Amaro, situato in località Campiolo e che attraversa il torrente Glagnò. La misura è stata adottata in attesa dei risultati dei controlli strutturali previsti dalla Regione.

Ieri si è svolto un sopralluogo tecnico, importante per valutare la sicurezza del ponte, che si trova su una viabilità secondaria in passato di carattere militare e viene utilizzato in particolare durante la bella stagione. “Il Comune limiterà il passaggio dei veicoli più pesanti, consentendo solo il transito di quelli leggeri – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante –. Solo dopo l’analisi dei dati sarà possibile ipotizzare eventuali interventi insieme all’ente locale”.

Amirante sottolinea come la Regione abbia già attivo un programma di finanziamenti per approfondimenti tecnici sulla stabilità, la staticità e la resistenza ai terremoti di ponti e viadotti, che permetterà di analizzare in dettaglio lo stato del manufatto.