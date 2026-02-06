Torna il Trofeo Biberon: giovanissimi atleti in pista a Forni di Sopra

6 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

La 42esima edizione del Trofeo Biberon.

Forni di Sopra si prepara per il Trofeo Biberon, storico appuntamento dello sci giovanile che, alla 42ª edizione (21ª internazionale), cresce e si arricchisce aprendo anche alle categorie Ragazzi e Allievi (tesserati FVG) per ciò che concerne lo sci alpino.

Alla grande festa degli sport invernali di quest’anno, organizzata dallo SCI CLUB 70 di Trieste, non ci saranno quindi solo i piccoli atleti dei “Pulcini” (Superbaby, Baby e Cuccioli) ma anche gli sciatori un po’ più grandi, quattordicenni e sedicenni, tesserati per il Comitato FISI Friuli Venezia Giulia, che si cimenteranno nello slalom speciale e gigante sulle piste “FIENILI” e “VARMOST 2” del Varmost. 

I bambini (dai 6 a 12 anni) affronteranno i tracciati della mitica pista Cimacuta, in località Davost dove ci sarà anche il villaggio dei partner dell’evento e dove si terrà la prova dedicata allo sci nordico, la gimkana cross.  Saranno circa 1000 i giovanissimi atleti in gara, provenienti da tutta la regione Friuli Venezia Giulia, dall’Italia e dall’estero (Bosnia Erzegovina, Croazia, Polonia e Ungheria). 

Per il quinto anno consecutivo, le “ENERGIA PURA KIDS SERIES”, il format di gare che include le categorie “Cuccioli” il cui obiettivo punta a premiare gli atleti nel loro rendimento manifestato nell’arco dell’intera stagione e non sulla singola gara, prenderà il via da Forni di Sopra, al trofeo “Biberon”. Il focus è legato alla promozione del binomio sport e cultura attraverso messaggi sfidanti ma concreti: formazione, inclusione, integrazione, consapevolezza, sostenibilità.

Come tradizione, le premiazioni, che si terranno, nel primo pomeriggio, direttamente nella piazza Centrale di Forni di Sopra, saranno caratterizzate da un ricco carnet di premi e trofei, grazie al contributo dei prestigiosi partner dell’evento.

Calendario gare trofeo “Biberon” 2026:

Sabato 7 febbraio
Sci alpino: gigante “PULCINI”, slalom “CHILDREN”
Sci nordico: gimkana cross “PULCINI”

Domenica 8 febbraio:
Sci alpino: slalom “PULCINI”, gigante “CHILDREN”

