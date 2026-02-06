Torna il Trofeo Biberon: giovanissimi atleti in pista a Forni di Sopra

La 42esima edizione del Trofeo Biberon.

Forni di Sopra si prepara per il Trofeo Biberon, storico appuntamento dello sci giovanile che, alla 42ª edizione (21ª internazionale), cresce e si arricchisce aprendo anche alle categorie Ragazzi e Allievi (tesserati FVG) per ciò che concerne lo sci alpino.

Alla grande festa degli sport invernali di quest’anno, organizzata dallo SCI CLUB 70 di Trieste, non ci saranno quindi solo i piccoli atleti dei “Pulcini” (Superbaby, Baby e Cuccioli) ma anche gli sciatori un po’ più grandi, quattordicenni e sedicenni, tesserati per il Comitato FISI Friuli Venezia Giulia, che si cimenteranno nello slalom speciale e gigante sulle piste “FIENILI” e “VARMOST 2” del Varmost.

I bambini (dai 6 a 12 anni) affronteranno i tracciati della mitica pista Cimacuta, in località Davost dove ci sarà anche il villaggio dei partner dell’evento e dove si terrà la prova dedicata allo sci nordico, la gimkana cross. Saranno circa 1000 i giovanissimi atleti in gara, provenienti da tutta la regione Friuli Venezia Giulia, dall’Italia e dall’estero (Bosnia Erzegovina, Croazia, Polonia e Ungheria).

Per il quinto anno consecutivo, le “ENERGIA PURA KIDS SERIES”, il format di gare che include le categorie “Cuccioli” il cui obiettivo punta a premiare gli atleti nel loro rendimento manifestato nell’arco dell’intera stagione e non sulla singola gara, prenderà il via da Forni di Sopra, al trofeo “Biberon”. Il focus è legato alla promozione del binomio sport e cultura attraverso messaggi sfidanti ma concreti: formazione, inclusione, integrazione, consapevolezza, sostenibilità.

Come tradizione, le premiazioni, che si terranno, nel primo pomeriggio, direttamente nella piazza Centrale di Forni di Sopra, saranno caratterizzate da un ricco carnet di premi e trofei, grazie al contributo dei prestigiosi partner dell’evento.

Calendario gare trofeo “Biberon” 2026:

Sabato 7 febbraio

Sci alpino: gigante “PULCINI”, slalom “CHILDREN”

Sci nordico: gimkana cross “PULCINI”



Domenica 8 febbraio:

Sci alpino: slalom “PULCINI”, gigante “CHILDREN”