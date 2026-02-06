Lavori sul Raccordo A23: chiusure e deviazioni a Udine nord

Disagi alla viabilità notturna nei prossimi giorni sul Raccordo A23 Udine–Tarvisio, lungo la Tangenziale di Udine (R34). Per consentire interventi di manutenzione su un cavalcavia, sono previste chiusure temporanee nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 nelle notti di lunedì 9 e martedì 10 febbraio.

Nel dettaglio, durante i lavori sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Udine nord per i veicoli provenienti dalla Tangenziale ovest di Udine e dal centro cittadino. Gli automobilisti diretti verso l’A23 dovranno proseguire lungo la SS13 Pontebbana fino all’uscita successiva, percorrere via Guglielmo Marconi in direzione nord e, una volta raggiunta la rotonda, rientrare sulla SS13 Pontebbana in direzione Udine per poi raggiungere lo svincolo di Udine nord.

Contestualmente, sarà chiuso anche lo svincolo esterno di uscita di Udine nord verso la Tangenziale ovest di Udine, in direzione Tarvisio. In questo caso si consiglia di proseguire lungo il ramo di svincolo sulla SS13 Tangenziale di Udine in direzione Udine, uscire allo svincolo successivo e rientrare nello stesso punto per riprendere la Tangenziale in direzione Tarvisio.

Le chiusure sono state programmate nelle ore notturne per ridurre al minimo l’impatto sul traffico, ma si raccomanda comunque agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare per tempo i propri spostamenti. Eventuali rallentamenti sono possibili soprattutto nelle prime ore di attivazione dei cantieri.