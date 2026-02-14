Il Carnevale nelle scuole di Lauco: l’allegria e creatività dei bambini

Una mattinata di sole e colori per il Carnevale nelle scuole di Lauco.

Una mattinata di colori, sorrisi e fantasia ha animato le borgate di Lauco in occasione del Carnevale vissuto dalle scuole dell’Infanzia e Primaria del paese. Venerdì 13 febbraio, complice una giornata soleggiata e dal clima quasi primaverile, il paese si è lasciato alle spalle la quotidianità per indossare il vestito più gioioso della tradizione carnevalesca.

L’evento, inizialmente previsto per giovedì 12 febbraio e rinviato a causa del maltempo, è diventato un vero e proprio momento di festa condivisa. Insegnanti e alunni hanno organizzato una sfilata in maschera accompagnata da musica, canti e balli, trasformando una normale mattinata scolastica in un’esplosione di allegria e creatività.

I costumi dei bambini.

Protagonisti assoluti i bambini, che guidati dalle loro insegnanti hanno dato libero sfogo all’immaginazione. I piccoli alunni hanno indossato costumi da cuccioli di dalmata, tutti diversi per età e altezza, ma accomunati dalla stessa cura e fantasia. Abiti realizzati direttamente a scuola, frutto di laboratori manuali che hanno coinvolto attivamente i bambini, rendendoli veri e propri artisti.

La festa ha coinvolto non solo la comunità scolastica, ma anche genitori, cittadini, passanti e rappresentanti dell’Amministrazione comunale, creando un clima di partecipazione e condivisione che ha reso l’evento ancora più significativo. Le strade di Lauco si sono riempite di risate e suoni festosi, mentre i bambini, fieri dei loro costumi, sfilavano e danzavano con entusiasmo contagioso.

“Valorizzare il Carnevale a scuola significa trasformare una ricorrenza tradizionale in un’importante opportunità educativa – spiega Gabriella Bolzan, assessore all’Istruzione di Lauco – . Attraverso il gioco, il travestimento e le attività artistiche, i bambini sviluppano creatività, manualità e spirito di inclusione, rafforzando allo stesso tempo il senso di appartenenza alla comunità”.

“Un ringraziamento va dunque alle insegnanti, ai genitori, agli alunni e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, contribuendo anche quest’anno a mantenere viva a Lauco la tradizione del Carnevale. Una mattinata che ha saputo unire divertimento, educazione e comunità, confermando il valore di questi momenti condivisi per la crescita dei più piccoli e del paese intero”.