Controllo sulla tangenziale, lancia dal finestrino un pacchetto di caramelle: dentro c’era cocaina

Il 31enne, fermato durante un controllo stradale in tangenziale, ha tentato di disfarsi della droga.

È stato un gesto sospetto, quello che sembrava un pacchetto di caramelle lanciato dal finestrino pochi istanti primi di fermarsi al controllo stradale, a far scattare l’arresto di un uomo di 31 anni residente in provincia di Udine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine lo hanno fermato nella prima mattinata di ieri, 13 febbraio.

L’episodio è avvenuto lungo la tangenziale, in direzione Udine Sud. I militari, impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt a un’autovettura con quattro persone a bordo. Mentre il mezzo si accostava in un’area di sosta idonea per consentire le verifiche, dal finestrino anteriore destro è stato lanciato all’esterno un pacchetto di caramelle.

Insospettiti dal gesto, i carabinieri – supportati da altre pattuglie sopraggiunte per mettere in sicurezza l’area – hanno recuperato la confezione poco distante dal punto in cui l’auto si era fermata. All’interno sono stati trovati numerosi piccoli involucri in cellophane contenenti una sostanza che, sottoposta a Narcotest, è risultata essere cocaina.

Secondo quanto ricostruito, il conducente del veicolo ha ammesso di essere il proprietario della droga e di averla passata al passeggero seduto accanto a lui nel tentativo di disfarsene alla vista della pattuglia.

La perquisizione domiciliare e l’arresto.

La successiva perquisizione personale e del veicolo non ha portato al rinvenimento di ulteriore materiale, mentre quella domiciliare, effettuata presso l’abitazione del 31enne, ha consentito di sequestrare un tirapugni e un bilancino di precisione, ritenuto strumento funzionale all’attività di spaccio.



L’uomo è stato quindi arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Udine, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le determinazioni del caso.