Incidente intorno alle 13 di oggi in via Aquileia a Udine. Una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.



Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando regolarmente la carreggiata quando è stata improvvisamente travolta da un veicolo in transito. La violenza dell’urto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza: che hanno prestato le prime cure alla donna prima del trasporto in ospedale. Presente anche la polizia.