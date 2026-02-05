Casarsa si prepara per la sfilata di Carnevale.

Colori, musica e fantasia tornano a invadere le strade di Casarsa della Delizia, pronta a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Il Carnevale casarsese entra nel vivo con la tradizionale sfilata in programma domenica 8 febbraio, a partire dalle 14 a San Giovanni, che vedrà protagonisti 14 tra carri e gruppi mascherati, espressione della creatività e della partecipazione di associazioni, scuole e realtà del territorio.

Un corteo festoso e variopinto attraverserà le vie del paese, trasformandole in un palcoscenico a cielo aperto dove mondi fantastici, cinema, musica e ironia si incontrano, dalle “Dame della notte” a Super Mario, da Peter Pan alla Famiglia Addams, fino ai richiami cinematografici e ai temi più originali pensati per grandi e piccoli. La festa proseguirà poi nel Centro Comunitario Parrocchiale, con premiazioni, animazione musicale e l’attesa estrazione della 27ª Lotteria “Il sole la luna le stelle”.

I carri e gruppi mascherati protagonisti della sfilata.

Durante la tradizionale sfilata di domenica 8 febbraio dalle 14 a San Giovanni si potranno ammirare: Borc Runcis – San Giovanni con il tema Le dame della notte; Filarmonica Sanvitese: Super Mario; Pro Loco San Paolo: Diavolacci e Diavolette; Gruppo Giovani Rauscedo: Avatar; Pro Loco Aviano: Adams Family; Pro Loco Vivaro: Peter Pan e Capitan Uncino; Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore- Casarsa: Il castello magico del Sacro Cuore; Gruppo genitori Asilo Fabrici – San Vito: Fuori dal gregge; Scuola Materna Monsignor Jop-San Giovanni: La Jop dei 101; Parrocchia di Orcenico Inferiore con Castions: La Divina Allegria: lasciate ogni tristezza a voi che entrate; Lupetti Gruppo Scout Casarsa-San Giovanni: Pesci dai denti a sciabola; Reparto Fenice Gruppo Scout Casarsa-San Giovanni: Imperium Phoenix; Oratorio San Pietro-Circolo Noi San Francesco-Cordenons: Grease; LaLuna Impresa Sociale e La Ginestra: Dolci e Coccolosi.

La festa proseguirà alle 15 nel Centro Comunitario Parrocchiale con le premiazioni e l’animazione a ritmo di musica. Qui alle 15:30 ci sarà l’estrazione della 27ª Lotteria “Il sole la luna le stelle”.

Gli altri eventi del Carnevale.

Si parte sabato 7 febbraio alle 20:45 al Teatro Pasolini con l’evento speciale “The Cameraman” (1928). Si tratta di un suggestivo cineconcerto di uno dei capolavori comici di Buster Keaton, curato con musica dal vivo da Zerorchestra, Cinemazero e Le giornate del Cinema Muto. L’ingresso è libero.



Sabato 14 febbraio dalle 14:30 in Piazza Italia a Casarsa si terrà invece la Festa in Piazza per bambini: un pomeriggio dedicato ai più piccoli con animazioni, giochi, baby dance, gonfiabili e tanti dolci.



Infine martedì 17 febbraio, alle 15 nella sede del Progetto Giovani, si chiuderanno i festeggiamenti con la Festa di Carnevale dedicata a ragazze e ragazzi delle scuole medie.



Il programma è curato dalla Città di Casarsa della Delizia insieme a Par San Zuan, Progetto Giovani e Pro Loco. Il tutto con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Promoturismo FVG. Fondamentale inoltre la collaborazione di numerose realtà locali: la Parrocchia di San Giovanni Battista, la cooperativa sociale Il Piccolo Principe, La Beorcia, Team Smile, Croce Rossa, Azione Cattolica, Agesci, i bar e i commercianti del Comune.