Casarsa, crescono i tre tigli del parco giochi di via Aviotte

Continuano a crescere i tre tigli piantumati dall’amministrazione comunale di Casarsa della Delizia nel parco giochi di via Aviotte a San Giovanni nel corso della Festa degli Alberi 2024. Quest’anno bimbe e bimbi della scuola dell’infanzia Monsignor Giacomo Jop, sempre in occasione della Giornata internazionale degli alberi, insieme alle loro maestre sono tornati a salutarli con una semplice e sobria cerimonia. Un modo, fanno sapere dalla scuola, per onorare e celebrare l’importanza degli alberi nella vita di tutti.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Claudio Colussi e il vicesindaco Ermes Spagnol in compagnia di un gruppo di nonni dei bambini. “I tigli che abbiamo piantato – ha dichiarato il primo cittadino – rappresentano il futuro, come anche rappresentano il futuro queste bambine e questi bambini che ogni giorno imparano qualcosa di nuovo e crescono per diventare protagonisti della nostra comunità. Un plauso alle insegnanti e alla scuola Jop per queste attività all’aria aperta che stimolano la curiosità e conoscenza del mondo nei più piccoli”.

Gli alunni hanno adornato le piante con disegni, ghirlande di elementi naturali e dedicato loro alcune canzoni.