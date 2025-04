Appuntamento speciale con Laura Martinuzzo, Lady Chef, alla Sagra del Vino di Casarsa della Delizia: il programma.

Martedì 29 aprile, la 77esima Sagra del Vino di Casarsa della Delizia dedica un appuntamento speciale alle eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia con l’evento “Io sono Fvg: progetti, filiere e prodotti”. L’appuntamento, promosso da Città di Casarsa della Delizia e Pro Loco, si svolgerà alle 18 nella Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich, in via Risorgimento 2.

In collaborazione con la Fondazione Agrifood Fvg e con la partecipazione di PromoTurismoFVG, la serata sarà un’occasione per scoprire i progetti della Strada del Vino e dei Sapori, le iniziative legate al marchio “Io Sono FVG” e le filiere produttive che rendono unico il territorio regionale.

L’evento avrà l’onore di ospitare Laura Martinuzzo, talentuosa chef e medaglia d’argento al Contest Miglior Professionista Lady chef ai Campionati della cucina italiana tenutisi a Rimini lo scorso febbraio, nonché campionessa regionale della stessa competizione e docente di cucina al Civiform. Con lei anche produttori della zona aventi il marchio Io sono FVG. Si tratta di uno dei vari appuntamenti della Sagra tra 28 e 29 aprile, in attesa del ponte del 1 maggio. Ecco gli altri.

Gli appuntamenti della Sagra del Vino di Casarsa.

Lunedì 28 aprile alle ore 18 apertura Luna Park e chioschi enogastronomici. Alle ore 20 l’Osteria Friûl (in via Sisto Biasutti 51) ospiterà “Note di Gusto Enogastronomico”, una cena degustazione a sostegno della Corale Casarsese (per info e prenotazioni: 334.6649595, costo 25 euro a persona). In contemporanea, dalle ore 21:00, presso il chiosco delle Vecchie Glorie Calcio Casarsa (in via XXIV Maggio 10), in collaborazione con il Ristorante Al Posta, si terrà una serata karaoke.

Martedì 29 aprile, la giornata inizierà alle ore 17 con “Ragazzinfesta” e l’apertura del Luna Park, offrendo un pomeriggio di divertimento gratuito grazie ai gestori delle attrazioni (in caso di maltempo, l’evento sarà rimandato al giorno successivo e si concluderà alle ore 20). Alle ore 18:00 apriranno anche i chioschi enogastronomici. Sempre alle 18, in Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich (in via Risorgimento 2), si terrà l’evento “Io sono FVG: progetti, filiere e prodotti”, in collaborazione con la Fondazione Agrifood FVG e con la partecipazione di PromoTurismoFVG. L’incontro sarà dedicato alla presentazione dei progetti della Strada del Vino e dei Sapori e delle iniziative legate al marchio “Io Sono FVG”.

Saranno presenti alcuni produttori locali con il marchio “Io Sono FVG” e ospite d’onore sarà Laura Martinuzzo, talentuosa chef e docente di cucina, vicecampionessa italiana Ladychef. In serata, alle ore 20, il chiosco delle Vecchie Glorie Calcio Casarsa (in via XXIV Maggio 10) ospiterà un torneo di briscola, mentre il chiosco della Polisportiva Basket (in via XXIV Maggio) proporrà una serata karaoke con Fufa Karaoke. Infine, alle ore 21:00, presso il Bar Agli Amici (in piazza Italia 18), sarà possibile seguire la semifinale di Champions League su maxi schermo.

La Sagra del Vino è organizzata da Pro Casarsa della Delizia e Città di Casarsa della Delizia insieme con Cantina di Conegliano, Vittorio Veneto e Casarsa Sac. Gli organizzatori ringraziano Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell!Unione nazionale Pro loco d’Italia, Banca 360 FVG, Coop Casarsa, Associazione nazionale Città del Vino – Coordinamento FVG, PromoTurismoFvg, Strada Vino e Sapori FVG, Ambiente Servizi, Servizio civile universale, Arcometa, Eco Fvg Eventi, Filari di Bolle.