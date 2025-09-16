A Cassacco si inaugura il museo dedicato a Carlo Sgorlon

A Cassacco un museo dedicato a Carlo Sgorlon.

Il Comune di Cassacco inaugurerà venerdì 26 settembre alle 18.30 il Museo Carlo Sgorlon – Artigiano della parola, dedicato allo scrittore friulano nato nel 1930 e vincitore del Premio Strega nel 1985. L’allestimento, curato dalla cooperativa Snait con la supervisione scientifica di Marco D’Agostini e la collaborazione della famiglia, arricchisce gli spazi del Centro Civico Comunale, dove Sgorlon trascorse parte dell’infanzia.

Il percorso museale propone manoscritti, prime edizioni, fotografie e strumenti di lavoro dello scrittore, oltre a ricostruzioni evocative come “lo studio dello scrittore”. Grazie a tecnologie multimediali – schermi interattivi, audioguide in tre lingue e una saletta audiovisiva – il museo si rivolge in particolare ai giovani e agli studenti. Tra i pezzi esposti anche la prima versione della statua in bronzo di Sgorlon di Calogero Condello, rimossa da Udine dopo un incidente nel 2023.

L’inaugurazione, a ingresso libero, sarà accompagnata da interventi istituzionali, dalla presenza dei nipoti dello scrittore e da un reading con Serena Fogolini. Il museo sarà visitabile il lunedì, il martedì e il giovedì pomeriggio, oltre al primo sabato del mese in mattinata.