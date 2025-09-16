A Fagagna tutto pronto per la prima edizione di “Woofstock”, il nuovissimo festival cino-musicale.

Si chiama Woofstock ed è subito evidente il gioco di parole, che richiama il leggendario Woodstock e “woof”, l’abbaio del cane in inglese. È la primissima edizione del festival cino-musicale organizzato da Happy Tails asd, centro cinofilo di Fagagna, in programma domenica 12 ottobre proprio nel paese del Collinare: una giornata che mescolerà musica dal vivo, incontri, laboratori e momenti di festa con un protagonista speciale, il cane.

“Abbiamo pensato a questo festival come a una giornata di festa per chi ama i cani, ha un cane o magari sogna di averne uno – spiega Lucia Cadamuro, responsabile di Happy Tails -. L’obiettivo è avvicinare le persone a una cinofilia più consapevole, a un modo di vivere il cane più vicino all’etologia e alla zooantropologia”.

Il programma.

Il programma è fitto: inizia all’alba e il “campo base” è il Parco del Cjastenâr, ampio cuore verde del paese. “Sveglia” dolce, alle 7.30, con il concerto degli Anemoi, preceduto già alle 7 dall’apertura della segreteria, quindi caffè e colazione per dare il via a una lunga giornata di appuntamenti. Alle 9 avvio del buddy market, con tanti prodotti dedicati ai quattro zampe, delle attività in campo e degli stand del volontariato, mentre alle 9.30 partirà una passeggiata per scoprire Fagagna. I bambini avranno laboratori dedicati con il Teatro della Sete e Kids&Us (ore 9.30), mentre dalle 11 apriranno i food truck.

Non mancheranno momenti di approfondimento, come il dibattito delle 11.30, “Un legame per la vita: cittadini e istituzioni contro l’abbandono”, momento di confronto e dialogo tra istituzioni, associazioni di tutela animale ed esperti del settore, con l’obiettivo di condividere strategie efficaci per la prevenzione degli abbandoni e di promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto verso i nostri compagni di vita a quattro zampe. Alle 12.45 ci sarà la presentazione di “Giochiamo”, il libro del dog trainer e autore di numerose pubblicazioni di cultura cinofila Simone Dalla Valle. Dalle 14 via i concerti: Rebi Rivale e Paola Selva (14.10), Chiara Vidonis (15.10), Matteo Sgobino & Lune Troublante (16.10). Gran finale con aperitivo e silent disco dalle 17. La giornata si chiuderà attorno alle 19.

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile iscriversi, esclusivamente online, con una modalità molto semplice, ossia registrandosi su Eventbrite.