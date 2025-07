Sella Nevea finisce sul The Guardian.

La montagna friulana “conquista” la terra d’Albione: Sella Nevea infatti è finita sul famosissimo quotidiano britannico The Guardian. Nella sezione viaggi, il giornale ha raccolto i consigli dei lettori su alcuni luoghi da visitare per le vacanze in Europa. Il titolo della pubblicazione è proprio “If you love adventure but not tourists”: readers’ favourite wild places in Europe (traduzione: se ami l’avventura ma non i turisti: i posti selvaggi in Europa preferiti dai lettori).

Sono nove i consigli pubblicati e il primo della pagina, la cui foto è ripresa anche nel post sui social del quotidiano (un’immagine di stambecchi tra le Alpi Giulie friulane) è proprio quello dedicato alla nostra regione. A consigliare la località di Sella Nevea è Paul che racconta la sua esperienza: “Le Alpi Giulie si trovano principalmente in Slovenia, ma ho fatto molti viaggi nella parte italiana, poco conosciuta, di questa catena montuosa per andare a trovare vecchi amici nella località sciistica di Sella Nevea. Il paesaggio è magnifico: bianche vette calcaree aguzze che sovrastano valli profonde e misteriose ricoperte di pini. I libri dell’alpinista Julius Kugy descrivono romanticamente questa vasta natura selvaggia, la cui oscurità mi stupisce. La natura è ricca di grandi mammiferi, uccelli e flora. Se amate l’avventura alpina ma non amate i turisti, andate a cercarla: non c’è nessuno!”.