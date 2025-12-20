Claut si prepara a vivere un inverno pieno di appuntamenti

Gli eventi e gli appuntamenti della stagione invernale a Claut.

Claut si prepara a vivere una nuova stagione invernale ricca di appuntamenti, che accompagneranno residenti e visitatori durante le festività e nei primi mesi del 2025. Il calendario prende avvio sabato 20 dicembre con lo spettacolo “Don Chisciotte” alle 21 nella Sala Convegni, inaugurando una programmazione che intreccia teatro, musica, momenti per famiglie ed eventi all’aperto.

Lunedì 22 dicembre, sempre in Sala Convegni, arriva la lettura animata “L’Orco e il Dentista” alle 16, mentre la Vigilia di Natale sarà scandita da due appuntamenti in Piazza San Giorgio: l’arrivo di Babbo Natale alle 16 e la musica della Unbrassed Band dalle 17.30.



Il periodo natalizio prosegue venerdì 26 dicembre con il “Circus Special Show”, che animerà la piazza dalle 11 alle 14 con trampolieri, mangiafuoco, equilibristi, giocolieri e funamboli. Sabato 27 dicembre, alle 20.30, è in programma il Concerto di Natale nella Chiesa Parrocchiale con il Coro Prealpi Clautane e il Coro del CRO di Aviano “CROmatiche Armonie”. Sempre il 27 e il 28 dicembre il Palaghiaccio ospiterà la Claut Curling Cup, in programma per l’intera giornata. Martedì 31 dicembre la musica tornerà in Piazza San Giorgio con il DJ set di Davide Zanetti, dalle 11 alle 14.

Il nuovo anno.

Il nuovo anno si aprirà lunedì 5 gennaio con lo spettacolo di magia di Luca Regina, alle 16 in Sala Convegni. Seguiranno gli appuntamenti teatrali “L’Archivio delle Anime. Amleto” (10 gennaio, ore 21) e “Anche se la musica non c’è”, omaggio ad Argia Manarin (14 febbraio, ore 21). Dal 24 dicembre al 6 gennaio il centro del paese ospiterà inoltre le Casette Clautane, aperte ogni giorno dalle 10 alle 18 con proposte gastronomiche, artigianato creativo e hobbistica.

Il Palaghiaccio e le attività sulla neve.

L’inverno a Claut è fortemente legato al ghiaccio. Il Palaghiaccio “Alceo Della Valentina”, rinnovato nel 2023 e sede dell’unico Centro Federale Italiano di curling, propone pattinaggio libero, corsi, feste ed eventi tematici. Fino al 21 dicembre l’apertura è prevista il venerdì sera e nei weekend; dal 22 dicembre al 6 gennaio l’impianto sarà accessibile ogni giorno dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 19 e dalle 20 alle 22.



Accanto alle attività su ghiaccio, il paese offre proposte dedicate a chi cerca un contatto più lento con il paesaggio. Le ciaspolate conducono alla scoperta della Valcellina e della Val Settimana, mentre il Sentiero delle Sculture presenta dieci opere dedicate alla fauna locale, accompagnate da QR code pensati per famiglie e scuole. In presenza di neve naturale sono disponibili anche gli anelli per lo sci di fondo del complesso Tre Pini e le piste per bob e slittini.

La stagione dello scialpinismo trova il suo fulcro nel Rifugio Pradut, che rimarrà operativo ogni weekend fino ad aprile, con apertura continuativa dal 26 dicembre al 6 gennaio. Il servizio con gatto delle nevi da Lesis facilita l’accesso agli itinerari verso Cima Fratte, la Cresta del Resettum, Forcella Baldas e Casera Colcjavas. Il rifugio, con i suoi 20 posti letto e una cucina legata ai prodotti locali, rappresenta un riferimento per chi pratica attività in quota.