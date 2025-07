A Claut l’Ex Albergo Posta sarà demolito: nascerà una nuova area coperta.

Il Comune di Claut avvia un’importante opera di riqualificazione urbana con la demolizione dell’Ex Albergo Posta, situato nel cuore del paese, in Piazza San Giorgio. La struttura, da tempo in stato di abbandono e pericolante, sarà rimossa per restituire decoro e sicurezza a uno degli spazi più significativi del centro. Per lo stesso luogo, il Comune ha ottenuto dalla Regione un contributo di 150 mila euro per ricreare un’area al coperto messa a disposizione di valligiani e turisti. Quest’intervento sarà avviato in autunno.

“Abbiamo scelto di intervenire per tutelare l’incolumità dei cittadini e valorizzare uno degli angoli più rappresentativi del nostro capoluogo – ha dichiarato il sindaco Gionata Sturam – . È una decisione presa nel segno del buon senso e dell’attenzione al bene comune, che guarda al futuro della nostra comunità”.

L’edificio, ormai inagibile da anni, non è risultato economicamente recuperabile. Dopo attente valutazioni tecniche, si è ritenuto che la soluzione più sostenibile e utile per la collettività fosse la sua demolizione. L’area liberata potrà essere integrata armoniosamente con la piazza, offrendo nuovi spazi pubblici e migliorando la vivibilità del centro.

I lavori, finanziati interamente con fondi comunali, avranno un costo complessivo di 100 mila euro. L’intervento sarà affidato tramite procedura semplificata, per garantirne l’efficace e rapida esecuzione. Con questo intervento, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno per una Claut più accogliente e curata, restituendo valore agli spazi condivisi e puntando su un futuro fatto di rigenerazione e attenzione al territorio.