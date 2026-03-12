Effetto Olimpiadi invernali, boom per provare il curling a Claut

Dopo la grande visibilità ottenuta con i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, anche a Claut il curling sta vivendo una stagione di forte entusiasmo. Al palaghiaccio “Alceo Della Valentina”, centro federale italiano per il curling, si registra infatti un aumento significativo delle richieste da parte di gruppi, scuole e appassionati desiderosi di avvicinarsi a uno sport che sta conquistando sempre più curiosi.

Curling in crescita a Claut: weekend già sold out

I numeri parlano chiaro: i fine settimana risultano già completamente sold out fino a dopo Pasqua, segnale di un interesse cresciuto in modo evidente negli ultimi mesi. Durante la settimana e nelle fasce serali restano invece ancora alcuni slot disponibili per chi desidera prenotare e vivere un’esperienza sul ghiaccio.



A salire a Claut non sono soltanto praticanti o appassionati di curling, ma anche molte persone incuriosite da uno sport che, visto in televisione, può sembrare semplice. Una volta in pista, però, emerge subito la sua complessità tecnica. Nonostante questo, l’esperienza riesce quasi sempre a conquistare chi prova a lanciare la stone per la prima volta.



“Stiamo vivendo settimane di grande entusiasmo” racconta Fausto Pedergnana, presidente del Curling Club Claut. “Dopo Milano-Cortina tantissime persone vogliono venire a vedere e soprattutto a provare il curling. Quando entrano in pista si accorgono subito che è molto più difficile di quanto sembri, ma proprio per questo si appassionano e si divertono ancora di più. Per noi è una grande soddisfazione vedere il palaghiaccio pieno e accompagnare così tante persone alla scoperta di questo sport”.

Come funziona l’esperienza sul ghiaccio

L’esperienza proposta dal club è strutturata per permettere a tutti di avvicinarsi alla disciplina. I gruppi vengono seguiti passo dopo passo: prima vengono spiegati i principi del gioco e il modo corretto di accompagnare la stone, poi si passa subito alla pratica con piccole sfide e vere e proprie partite.



Il club mette a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria, dalle stone alle scope. L’attività promozionale coinvolge da anni anche il mondo della scuola: il palaghiaccio ospita regolarmente scolaresche della provincia di Pordenone, ma oggi l’interesse sta superando i confini del territorio, con richieste che arrivano anche da altre zone.

Claut si conferma un punto di riferimento consolidato per la disciplina anche oltre i confini regionali e nazionali. Proprio qui, durante le recenti Olimpiadi, la nazionale statunitense di curling ha scelto di svolgere alcune sessioni di allenamento.



Ogni anno, inoltre, le squadre slovene utilizzano l’impianto per allenarsi e disputare il loro campionato, a conferma della qualità della struttura. Non manca poi il lato conviviale e di amicizia sportiva, come dimostra il tradizionale incontro con i gemellati del Curling Bisiacco.

Matteo Ronzani alle Paralimpiadi di Milano-Cortina

A rendere ancora più significativo questo momento è anche il legame diretto con il grande palcoscenico paralimpico. Matteo Ronzani, atleta del Curling Club Claut, è infatti tra i convocati della nazionale italiana di wheelchair curling ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Ronzani arriva a questo appuntamento forte anche di risultati importanti conquistati negli ultimi anni, tra cui il titolo italiano di doppio misto vinto nel 2025 insieme ad Angela Menardi.

Il palaghiaccio aperto fino ad aprile

“Il successo che il curling sta riscuotendo a Claut è una bellissima notizia per tutto il territorio” commenta il sindaco Gionata Sturam. “Avere un impianto di livello come il nostro e vedere crescere l’interesse di famiglie, scuole, gruppi e realtà sportive anche da fuori conferma ancora una volta la vocazione di Claut per lo sport e per il turismo. È un risultato che valorizza il lavoro fatto in questi anni e che ci incoraggia a continuare a investire in questa direzione”.



Il palaghiaccio rimarrà operativo fino al 19 aprile. Dopo una pausa, riaprirà per le attività di pattinaggio a partire dal 1 luglio, mentre il curling riprenderà a partire da ottobre. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il presidente del Curling Club Fausto Pedergnana al numero +39 347 6956371.