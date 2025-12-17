Fiamme nel ristorante, i vigili del fuoco scongiurano il peggio

Un incendio è scoppiato ieri, 16 dicembre, poco dopo le 17, all’interno di un ristorante a Clauzetto. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone. Sul posto sono state inviate le squadre dei distaccamenti di Spilimbergo e Maniago, intervenute con due autopompe, un’autobotte e un fuoristrada dotato di modulo antincendio, supportate dal funzionario di guardia della sede centrale.

All’arrivo dei soccorritori, i proprietari del ristorante si trovavano già all’esterno dello stabile, un edificio di due piani fuori terra, riferendo che all’interno del locale e dell’appartamento sovrastante, entrambi di loro proprietà, non era presente nessuna persona. I Vigili del fuoco hanno quindi raggiunto il primo piano, trovando l’abitazione completamente invasa dal fumo.

L’incendio è stato localizzato in un locale adibito a lavanderia, dove le fiamme avevano già interessato alcune travi del tetto in legno. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di contenere il rogo ed evitare la propagazione alle altre stanze dell’appartamento, al ristorante sottostante e alla copertura dell’edificio. Una volta estinte le fiamme, i soccorritori hanno provveduto alla bonifica delle parti coinvolte dall’incendio e alla messa in sicurezza dell’intero stabile. Non si segnalano feriti.