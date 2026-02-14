In Castello con Mozart, EnoArmonie fa tappa a Colloredo di Monte Albano

Appuntamento domenica 15 febbraio alle 18 al Castello di Colloredo di Monte Albano.

Fa tappa nell’incantevole location del Castello di Colloredo di Monte Albano la kermesse eno-musicale EnoArmonie, che da venti edizioni affianca grandi interpreti musicali alle realtà più prestigiose del settore vitivinicolo della nostra regione e non solo.



Tanto che infatti protagonista enologico di questo appuntamento sarà la cantina Terre del Barolo delle Langhe, nel tradizionale gemellaggio tra l’Associazione Musicale Sergio Gaggia di Cividale, che cura e organizza EnoArmonie, e il Festival Internazionale di Alba.

Il programma

Al centro dell’appuntamento ci saranno i tre Quartetti per flauto e archi di Mozart e il Quartetto KV370, originariamente composto per oboe e archi ma trasposto per flauto. Ad eseguirli al flauto ci sarà Giuseppe Nova, accompagnato da Glauco Bertagnin al violino, Marco Nason alla viola ed il giovane Ludovico Armellini al violoncello.



Pagine musicali caratterizzate da particolare levità, forse proprio per la destinazione originale di questi brani rivolti all’intrattenimento. L’appuntamento, a pagamento, vedrà l’ingresso ridotto per i soci dell’Associazione musicale Sergio Gaggia e Slow Food e per gli studenti.