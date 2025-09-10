Novità a Cordenons, arriva il primo negozio Action della provincia

A Cordenons apre il negozio Action.

Action, la catena europea di discount non-food, inaugurerà sabato 13 settembre il suo primo store in provincia di Pordenone, a Cordenons. Si tratta del 178° negozio in Italia e del 47° aperto quest’anno nel Paese.

Il nuovo punto vendita si sviluppa su 898 metri quadrati e ha creato 20 nuovi posti di lavoro. Situato in via Goetta 5, il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:45 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.

Assortimento e prodotti

I clienti potranno trovare circa 6.000 prodotti distribuiti in 14 categorie merceologiche, tra cui giocattoli, bricolage, articoli per la casa, giardinaggio, prodotti alimentari e artigianato. Ogni settimana Action introdurrà 150 nuovi prodotti, per garantire un assortimento sempre aggiornato. Circa due terzi dei prodotti costeranno meno di 2 euro, secondo la formula del marchio.

L’azienda investe anche in sostenibilità: tutti i prodotti in cotone a marchio Action proverranno da fonti sostenibili, il 100% del legno utilizzato sarà certificato FSC® o PEFC e il cacao dei prodotti a marchio Action sarà certificato Fairtrade. Nei nuovi store, inoltre, verrà utilizzata illuminazione a LED e non saranno previsti allacciamenti al gas, iniziative che fanno parte degli sforzi dell’azienda per ridurre le emissioni di CO₂.

Una formula consolidata

Action conta oltre 3.000 negozi in 13 Paesi europei, con milioni di clienti ogni settimana. Il nuovo store di Cordenons si inserirà in questa rete, confermando l’espansione del marchio in Italia e la sua presenza in Friuli-Venezia Giulia.

“Siamo molto felici di aprire il nostro primo negozio a Cordenons, quasi quattro anni dopo aver inaugurato il nostro primo store in Italia – commenta Philippe Levisse, General Manager di Action in Italia -. I clienti ci hanno accolto calorosamente e siamo felici di poter portare la formula Action più vicino a loro. Il nostro successo si basa su una formula forte e sull’impegno e il coinvolgimento dei nostri team, di cui siamo molto orgogliosi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: i nostri clienti, i nostri colleghi, i nostri fornitori e tutti coloro che ci hanno sostenuto”.