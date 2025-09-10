Moto troppo spericolate in Carnia: i cittadini segnalano, scattano i controlli

I controlli della Polizia sui motociclisti che percorrono le strade della Carnia.

Le strade della Carnia, note per le loro curve sinuose e i panorami mozzafiato, sono state nelle ultime settimane al centro di un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine. L’iniziativa nasce in seguito a numerose segnalazioni arrivate sia in Prefettura che in Questura, relative a comportamenti scorretti da parte di motociclisti che, secondo le segnalazioni, percorrono i tratti stradali come vere e proprie “piste”.

Per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, il Questore di Udine ha programmato controlli mirati lungo la strada provinciale numero 1, nel tratto tra Verzegnis e Sella Chianzutan, con la partecipazione del personale della Questura, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale.

Durante lo scorso fine settimana, gli operatori dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale hanno effettuato 33 controlli su motoveicoli, riscontrando 3 violazioni al codice della strada e sottoponendo 3 conducenti al controllo con etilometro.

Le verifiche proseguiranno per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di monitorare le condizioni di sicurezza delle strade e garantire l’incolumità di motociclisti, automobilisti e cittadini. Particolare attenzione verrà riservata al rispetto delle regole e all’uso di adeguato abbigliamento protettivo, indispensabile per visibilità e sicurezza.