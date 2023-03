All’enoteca di Cormons un corso per degustatori di grappa

Corso per degustatori di grappa a Cormons.

L’Associazione nazionale degustatori grappa e acquaviti (Anag), riferimento nel mondo della grappa, organizza un corso di primo livello per assaggiatori a Cormons, che inizierà mercoledì 22 marzo alle ore 20, nella sala degustazione dell’enoteca di piazza XXIV Maggio.

Il corso è composto da 5 lezioni. I docenti sono esperti qualificati di grappa, distillatori o operatori del settore. Ciascuna lezione è strutturata in una parte di teoria seguita dalla degustazione guidata in genere di 4 grappe. Imparare a degustare, saper riconoscere tipologie e materie prime è un’esperienza piacevole e formativa. L’Anag ha lo scopo di divulgare la conoscenza del distillato di bandiera italiano. In Friuli Venezia Giulia l’associazione conta quasi 150 soci, e sono presenti rappresentanti in tutte le province.

In questo corso, organizzato da Alessandra Tensi, docente e rappresentante per la provincia di Udine, saranno presenti docenti come Cristina Domenis (Distilleria Domenis 1898) e molti esperti docenti Anag tra cui Enzo Di Zorzi, Paolo Ongaro, Stelio Smotlak, Maurizio D’Osualdo e Manuela D’Andrea.

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione, che si chiuderà il 12 marzo. Per informazioni e costi scrivere una mail a fvg@anag.it o utilizzare il numero 333 5722759 per whatsapp o telefonate, verrete ricontattati da Francesco Bragagna, il rappresentante territoriale di Anag per la regione.