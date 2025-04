E’ prodotto nel Collio il “Vino Bianco dell’Anno” ai Wine Awards 2025

È prodotto tra le colline del Collio il miglior vino bianco italiano del 2025 secondo Food and Travel Italia. Il riconoscimento, assegnato ai Wine Awards organizzati dal celebre magazine internazionale, è andato al Madame Sauvignon 2021, Riserva firmata dalla cantina Ronco dei Tassi di Cormòns.

La premiazione si è tenuta il 28 marzo a Noto, in Sicilia, nella suggestiva cornice barocca di Palazzo Nicolaci. Una giuria di esperti del settore, presieduta dal sommelier Marco Reitano, ha selezionato le eccellenze italiane e internazionali del vino, premiando l’etichetta friulana come “Vino Bianco dell’anno” per eleganza, complessità e capacità di rappresentare con autenticità il territorio.

Il Madame Sauvignon 2021 è una delle tre Riserve della “Collezione di Famiglia” prodotte da Ronco dei Tassi, azienda fondata nel 1989 da Fabio Coser sul monte Quarin, e oggi guidata dai figli Enrico e Matteo. Viene vinificato solo nelle annate migliori, con uve raccolte a mano in un vigneto selezionato nelle zone più alte e ventilate dell’azienda. Aromatico e complesso al naso, con un finale lungo e sapido, il vino incarna la longevità e la raffinatezza dei grandi bianchi del Collio.

“Ricevere questo premio è un onore che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato Enrico Coser –. È il frutto del lavoro di squadra e di una visione che cerca di coniugare tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente. Lo dedichiamo a chi ci ha trasmesso questa passione e a chi ogni giorno contribuisce alla crescita della nostra azienda”.

Ronco dei Tassi si estende per oltre 50 ettari, di cui quasi la metà a vigneto, e pratica una viticoltura sostenibile attenta alla qualità e all’identità del territorio. Il nome dell’azienda nasce dalla presenza dei “ronchi”, i tipici terrazzamenti del Collio, e dai tassi che popolano la zona, golosi dei grappoli maturi. Un legame autentico con la natura che si ritrova anche nel calice.