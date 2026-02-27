La fidanzata Jessica riapre “Buon Sapore”: il negozio di Quirin torna a vivere dopo la tragedia

Il negozio di Quirin Kunhert torna a vivere.

A poco più di tre mesi dalla tragedia, Jessica Hartwick riapre il negozio che aveva fondato insieme al fidanzato Quirin Kunhert, morto nella notte tra il 17 e il 18 novembre travolto dalla frana di Brazzano. Un gesto di coraggio e amore che restituisce vita a “Buon Sapore. Specialità e degustazioni del Collio e della Baviera”, in via XXIV Maggio a Brazzano.

La riapertura è fissata per sabato, con orario dalle 11 alle 15. Non è solo il ritorno di un’attività commerciale, ma la scelta di portare avanti un progetto nato in coppia, nel febbraio 2025, e interrotto bruscamente dalla tragedia che costò la vita al 32enne e a Guerrina Skocaj.

La riapertura.

Ad annunciare la ripartenza è stata la stessa Jessica con un messaggio pubblicato sui social: “Con tanto cuore, coraggio e gratitudine, Buon Sapore riapre le sue porte. La qualità, l’amore per i prodotti autentici e la passione per il buon gusto rimangono – nel pieno spirito di Quirin. La sua impronta, le sue idee e il suo entusiasmo per il buon cibo continuano a vivere. In modo discreto. Autentico.” Parole che raccontano la volontà di non lasciare spegnere un sogno condiviso, ma di trasformarlo in continuità.

Un progetto nato dall’incontro tra Collio e Baviera

Originario della Baviera e residente a Brazzano da un paio d’anni, Quirin aveva rilevato insieme a Jessica i locali che per oltre sessant’anni avevano ospitato lo storico negozio di Antonio Bon. La coppia aveva trasformato quegli spazi in una bottega moderna, dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio e alle radici tedesche di Quirin: vini del Collio, prodotti freschi, panini artigianali e birre bavaresi.