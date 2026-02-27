Incidente sulla regionale 354 a Latisana.

Violento incidente poco dopo 12.30 di oggi lungo la strada regionale 354, a Latisana, nel tratto che prende il nome di via Lignano Nord.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un’auto – per cause in corso di accertamento – avrebbe perso il controllo finendo contro le barriere del ponticello. Dopo l’impatto, la vettura avrebbe terminato la propria corsa in mezzo alla carreggiata, riportando gravi danni alla parte anteriore.

Due persone coinvolte, una intrappolata nell’abitacolo

A bordo del mezzo viaggiavano due persone. Una di loro è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberarla dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente sulla sede stradale prima di disporre il trasporto in ospedale. Gravi le condizioni di una delle due persone coinvolte, trovata incosciente all’arrivo dei soccorritori.



Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. L’incidente ha provocato rallentamenti lungo la SR354. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del veicolo hanno richiesto tempo, con inevitabili disagi alla circolazione.