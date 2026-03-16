A23 Udine Tarvisio, chiusure notturne del tratto Carnia Gemona Osoppo

16 Marzo 2026

di Giacomo Attuente

Le chiusure notturne per lavori sull’A23 Udine Tarvisio nel tratto Carnia Gemona Osoppo verso Udine.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Lago sud”, nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, verso Udine.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la viabilità ordinaria: SS52 Carnica, SS13 Pontebbana verso Udine e SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.

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