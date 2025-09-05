L’accoltellamento ieri sera in piazza San Giacomo.

Intervenuto per difendere una ragazza, viene accoltellato da un gruppo di sei persone: è questo quello che è avvenuto ieri sera intorno alle 21, in piazza San Giacomo a Udine Un uomo friulano, sulla trentina, è stato accoltellato alla schiena dopo essere intervenuto per difendere una ragazza che, secondo numerose testimonianze, veniva importunata da un gruppo di sei ragazzi stranieri.

La scena si è consumata sotto gli occhi increduli e scioccati di clienti e passanti seduti nei dehors dei locali che si affacciano sulla piazza. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe notato il comportamento molesto del gruppetto nei confronti di una giovane donna e avrebbe deciso di intervenire per difenderla. Ne sarebbe nata una discussione accesa, degenerata in un attimo: uno dei sei ha estratto un coltello e ha colpito il trentenne alla schiena.

L’aggressione è avvenuta in pochi secondi, lasciando la vittima riversa a terra, sanguinante, nei pressi di una delle fontanelle della piazza. I sei si sono rapidamente dileguati, fuggendo tra le vie adiacenti, mentre i presenti chiamavano i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. La ferita, pur seria, non avrebbe interessato organi vitali.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per identificare gli aggressori. La zona è stata per breve tempo isolata per i rilievi e le testimonianze.



● Accoltellato in Piazza San Giacomo, 6 proposte di Udine Sicura contro la violenza in città

