L’incendio questa mattina in via Giuseppe Lacchin a Sacile.

Paura all’alba a Sacile, in provincia di Pordenone, dove un’auto è stata completamente distrutta da un incendio. L’allarme è scattato alle ore 6:40 in via Giuseppe Lacchin, dove i Vigili del Fuoco della prima partenza della Sede Centrale di Pordenone sono intervenuti con la massima urgenza.

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato il veicolo già completamente avvolto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state eseguite utilizzando uno specifico liquido schiumogeno, utile per domare rapidamente il rogo e prevenire eventuali riaccensioni.

Fortunatamente, non si segnalano né feriti né persone coinvolte nell’episodio. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Sacile, che hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire le cause del rogo.