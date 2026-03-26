Aviano, aggredisce una donna con un coltello fuori da un locale: salvata dai clienti

aura nei giorni scorsi ad Aviano, dove una donna è stata aggredita con un coltello all’esterno di una pasticceria in via Sacile. Decisivo l’intervento di alcuni clienti presenti, che sono riusciti a bloccare l’uomo e a mettere in salvo la vittima, evitando conseguenze ben più gravi.



Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato all’esterno dell’esercizio pubblico, quando un uomo di origini pachistane si è scagliato contro la donna armato di una lama. La situazione è precipitata in pochi istanti, generando il panico tra i presenti.



A fermare l’aggressore sono stati proprio alcuni avventori del locale, intervenuti tempestivamente per difendere la vittima e impedire che la violenza degenerasse ulteriormente. La donna è stata così sottratta all’uomo e messa in sicurezza.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno preso in consegna l’aggressore. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e trasferito nel carcere di Pordenone, dove si trova in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip del tribunale.

La solidarietà alla vittima

Sull’episodio è intervenuta anche Dusy Marcolin, presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità, che in una nota ha espresso vicinanza alla donna aggredita.



“Apprendo ora dai social dell’avvenuta aggressione, in un locale pubblico ad Aviano, ai danni di una donna per mano di una persona che, dalle prime informazioni, pare essere stato un ex. Ovviamente attendiamo tutte le conferme e le informazioni corrette, ma da subito vogliamo esprimere la massima solidarietà alla vittima e dare un abbraccio grande, di gratitudine, alle persone che, da quanto apprendo, sono immediatamente intervenute per scongiurare il peggio e assicurare l’aggressore alle Forze dell’ordine”, ha dichiarato.