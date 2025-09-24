Alberi abbattuti e allagamenti, il maltempo non dà tregua al Friuli. In arrivo un nuovo peggioramento

24 Settembre 2025

di Giacomo Attuente

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. In serata previsto un nuovo peggioramento.

Non dà tregua il maltempo che sta flagellando il Friuli Venezia Giulia: dopo qualche ora di pausa, nella serata di oggi, mercoledì 24 settembre, è atteso un nuovo peggioramento, con l’arrivo di nuovo temporali potenzialmente forti.

Nel frattempo i vigili del fuoco sono ancora al lavoro: gli interventi riconducibili alle precipitazioni che hanno interessato la Bassa Friulana e la provincia di Pordenone nella mattinata odierna sono circa venti. Le zone dove si è concentrato il maggior numero di interventi sono la pedemontana pordenonese (Comuni di Spilimbergo, Vito d’Asio ed Andreis), i territori comunali di Azzano Decimo e Chions e il litorale udinese (Latisana e Lignano Sabbiadoro).

Le squadre dei vigili del fuoco, supportati anche delle locali squadre di Protezione civile, sono intervenute principalmente su interventi riguardanti alberi pericolanti e allagamenti.

Le previsioni meteo per le prossime ore in Friuli.

La regione continua ad essere interessata da correnti meridionali molto umide e che nelle prossime ore diverranno più instabili con l’arrivo in quota di masse d’aria più fresche. Sono previste piogge intermittenti da abbondanti a intense, localmente anche molto intense e temporalesche. In serata è possibile una nuova ripresa dell’instabilità. Giovedì è previsto un temporaneo miglioramento con bassa probabilità di piogge sparse deboli o moderate, fatto salvo comunque il possibile sviluppo di locali temporali sul Golfo di Trieste, che potrebbero provocare piogge anche abbondanti specie sulla costa e sulla pianura.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE