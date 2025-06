Alberi caduti e incendi, i danni del maltempo in Friuli Venezia Giulia

Interventi e danni del maltempo in tutto il Friuli Venezia Giulia.

Sono stati circa 70 gli interventi eseguiti, dalle ore 20.00 del 26 giugno 2025 alle ore 08.00 del 27 giugno 2025, eseguiti dai Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia per i danni causati del maltempo, inoltre 2 incendi hanno impegnato i Vigili del fuoco, uno a Varmo (UD) e uno a Villesse (GO).

Per quanto riguarda il maltempo i Vigili del fuoco del comando di Udine hanno eseguito 37 interventi, la quasi totalità per alberi e rami caduti o pericolanti, e alle ore 08.00 rimanevano ancora da eseguirne una decina. Sono 22 gli interventi portati a termine nella notte dal personale del comando di Gorizia, anche in questo caso quasi tutti per alberi e rami pericolanti o caduti, e alle ore 08.00 erano una decina quelli ancora da eseguire. Il personale del comando vigili del fuoco di Pordenone invece ha portato a termine 7 interventi a causa del maltempo e alle ore 08.00 non c’erano richieste in coda. A Trieste sono stati 5 gli interventi per allagamenti, riconducibili al maltempo, eseguiti dai Vigili del fuoco e anche in questo caso nessuna richiesta in coda alle ore 08.00.

Gli incendi.

Per quanto riguarda gli incendi il personale del comando di Udine è intervenuto dopo le 1 di notte, con una squadra un’autobotte e l’autoscala, a Varmo dove, a causa di un fulmine, avevano preso fuoco le travi in legno del tetto di una palazzina di 4 appartamenti. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza lo stabile che ha riportato danni al tetto e all’impianto elettrico, nessuna persona è rimasta ferita e non è stato necessario evacuare lo stabile.

Verso mezzanotte nella zona di Resia, un fulmine ha innescato un principio di incendio boschivo nei canaloni sovrastanti la località Ostie, in un’area montana situata poco sotto la pista forestale che conduce a Pustigost. Sul posto è stato effettuato un primo sopralluogo con i Vigili del Fuoco ed è stata allertata la Stazione Forestale di Resia. È stato immediatamente attivato il protocollo per l’antincendio boschivo: all’alba di domani è previsto un ulteriore sopralluogo, seguito da un intervento aereo con l’elicottero dell’Elifriulia.

Un terzo incendio della notte è scoppiato a Villesse dove, alle ore 23, circa i Vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti, con una squadra e un’autobotte del distaccamento di Monfalcone, presso un’azienda produttrice di ondulati e imballaggi per l’incendio di un macchinario. All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco la squadra antincendio aziendale aveva già provveduto a far evacuare l’azienda e aveva iniziato le operazioni di spegnimento concluse con l’arrivo dei vigili del fuoco che poi hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’area coinvolta dall’incendio