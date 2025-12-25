Alberi caduti, notte di Natale movimentata per i vigili del fuoco di Trieste e Gorizia

Gli interventi dei vigili del fuoco nella notte di Natale.

Notte di Natale movimentata per i Vigili del fuoco dei comandi di Gorizia e Trieste che hanno lavorato senza sosta portando a termine complessivamente una cinquantina, numero equamente diviso tra i due comandi, di interventi di soccorso tecnico urgente legato alle forti raffiche di Bora che sta imperversando sul territorio.

Le squadre sono intervenute principalmente per la messa in sicurezza di alberi pericolanti coperture e parti di tetti danneggiati, insegne e altri elementi strutturali divelti dalle raffiche vento.

A Trieste gli interventi hanno interessato praticamente tutto il territorio di competenza del comando giuliano mentre per quello isontino le operazioni si sono concentrate nel monfalconese.