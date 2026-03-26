Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco dovuti al maltempo in Friuli Venezia Giulia.

Sono circa cinquanta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa dell’ondata di maltempo che dalla notte sta interessando il Friuli Venezia Giulia. Il forte vento, che sta colpendo in particolare diverse aree della regione, ha reso necessari numerosi soccorsi per mettere in sicurezza alberi ad alto fusto, tetti danneggiati e parti di edifici pericolanti, oltre alla gestione di alcuni allagamenti.

Le situazioni più critiche si registrano nelle province di Udine e Pordenone. Nel territorio pordenonese sono stati completati 17 interventi di soccorso tecnico urgente nelle ultime 12 ore, mentre altri 8 risultano ancora in fase di conclusione o in attesa di assegnazione. Numeri importanti anche nel comando di Udine, dove 15 interventi sono già stati portati a termine e 12 sono attualmente in corso o in coda.

Le richieste di aiuto continuano ad arrivare alle sale operative, rendendo necessario il potenziamento dei dispositivi di intervento. Per far fronte alla situazione sono stati inviati rinforzi da altri comandi della regione: una squadra è giunta da Trieste, mentre da Gorizia è stata mobilitata un’autoscala. Inoltre, è stato richiamato in servizio anche personale libero, a supporto delle squadre già impegnate sul territorio.

La situazione nelle altre province.

Più contenuta, al momento, la situazione nelle altre province. A Trieste si contano 10 interventi già conclusi e nessuna richiesta in coda, mentre nel territorio di Gorizia sono 5 gli interventi completati e 12 quelli ancora da gestire o in fase di svolgimento.



Nonostante i numerosi danni causati dal maltempo, al momento non si segnalano persone coinvolte. Le autorità raccomandano alla popolazione di contattare le sale operative dei vigili del fuoco esclusivamente per reali emergenze, evitando richieste di informazioni che potrebbero rallentare le operazioni di soccorso in corso.