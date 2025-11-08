Alcol alla guida, i controlli dei carabinieri: nove patenti ritirate

Controlli serrati sulle strade della provincia di Pordenone. Nell’ultima settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato le attività di vigilanza alla circolazione stradale, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Il bilancio dell’operazione è di nove patenti ritirate , mentre gli automobilisti sono tutti stati deferiti alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.

Le patenti ritirate.

I militari hanno operato su tutto il territorio provinciale, riscontrando una preoccupante diffusione del fenomeno. A Polcenigo, un trentaduenne residente a Budoia è stato trovato positivo al test alcolemico mentre era alla guida di una Fiat Punto intestata alla moglie convivente. La patente gli è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato affidato a una persona idonea.



A Pordenone, invece, una ventitreenne coinvolta in un sinistro stradale a Sacile e successivamente condotta al Pronto Soccorso, si è allontanata arbitrariamente prima di essere sottoposta ai previsti accertamenti, evitando così il controllo su alcol e droga. Anche in questo caso, è scattato il ritiro della patente.

A Spilimbergo, un altro trentaduenne, residente a Sequals, è stato fermato mentre guidava un autocarro Isuzu e trovato positivo all’alcol test. Analoga situazione per una diciannovenne di Roveredo in Piano, sorpresa alla guida della sua Volkswagen Polo a Pordenone con un tasso alcolemico oltre i limiti di legge. A Polcenigo, una quarantaquattrenne del posto è stata trovata in stato di ebbrezza al volante della propria Mercedes Classe C, mentre a Maniago un cinquantunenne è risultato positivo al test alcolemico mentre era alla guida di una BMW Serie 5.

Controlli anche a Brugnera, dove un ventunenne del luogo è stato fermato mentre guidava una Fiat 500 sotto l’effetto dell’alcol, e a Sacile, dove un quarantatreenne è stato trovato positivo alla guida di una Chrysler 300C. Infine, ancora a Pordenone, un cinquantaseienne di Sacile, coinvolto in un incidente avvenuto a Polcenigo, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti richiesti dai Carabinieri presso il Pronto Soccorso, rendendo necessario il ritiro della patente.