Due patenti ritirate per alcol: un 50enne beccato alla guida con 4 volte il limite

Due patenti ritirate: i conducenti hanno superato il limite consentito di alcol.

Beccato al volante con un tasso di alcol nel sangue più di 4 volte il limite di legge: nella notte tra il 18 e il 19 ottobre, un 50enne è stato fermato dai carabinieri della Radiomobile di Latisana e sottoposto all’etilometro. Il verdetto è stato 2,06, cosa che ha portato al ritiro della patente e al sequestro del Renault Kangoo che stava guidando.

Serata finita male anche per un 21enne di San Giovanni al Natisone: anche lui è stato fermato mentre guidava una Grande Punto non di sua proprietà e sottoposto all’alcoltest. In questo caso, il tasso alcolemico è risultato essere di 1,49 e la sua patente è stata ritirata.