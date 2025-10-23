La donazione in memoria di Alice: famiglia e paese trasformano il dolore in solidarietà

In memoria di Alice Morsanutto, morta investita a 17 anni.

La comunità di Precenicco e la famiglia di Alice Morsanutto, la giovane di 17 anni investita e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada per andare a prendere la corriera, hanno scelto di trasformare il dolore in solidarietà. In occasione dei funerali della ragazza, le offerte in memoria sono state devolute all’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, a sostegno dei progetti di prevenzione e supporto psicologico per le vittime della strada e le loro famiglie.

Il gesto, promosso direttamente dalla famiglia, ha suscitato una grande partecipazione. Le donazioni arrivate hanno già superato i 1.700 euro, che saranno interamente impiegate dall’associazione nei programmi dedicati alla sicurezza stradale e all’assistenza psicologica. “Il dolore per la perdita di una vita così giovane può trasformarsi in impegno collettivo”, commenta l’AFVS. “Ogni donazione in memoria di Alice rappresenta una speranza per costruire strade più sicure e una società più consapevole.”

Chi desidera contribuire può farlo direttamente dal sito ufficiale dell’associazione: www.fondovittimedellastrada.it. Il ricordo di Alice Morsanutto diventa così un simbolo di solidarietà e di responsabilità collettiva, promuovendo un messaggio di prevenzione per tutti.