Alice Morsanutto stava attraversando la strada per prendere l’autobus.

E’ Alice Morsanutto, 17enne e studentessa dell’Istituto Sello di Udine, la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina a Precenicco. La giovane studentessa è stata investita da un Fiat Doblò mentre si trovava sulle strisce pedonali in via Edmondo Brian.

Erano circa le 6:30 quando è avvenuto l’incidente. Alice stava raggiungendo la fermata dell’autobus, distante solo poche centinaia di metri dalla sua abitazione, per recarsi a scuola. La ragazza stava attraversando quando è sopraggiunto il mezzo, guidato da un giovane, che l’ha travolta.

Un impatto violentissimo secondo le prime ricostruzioni, la studentessa è stata sbalzata per diversi metri sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica esatta del tragico investimento.