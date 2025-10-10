Aperto un fascicolo sulla morte di Alice Morsanutto.

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale a carico del 35enne di San Giorgio di Nogaro, coinvolto nell’incidente che ha stroncato la vita della 17enne Alice Morsanutto. La tragedia è avvenuta ieri mattina a Precenicco, dove la ragazza è stata travolta dal Fiat Doblò mentre attraversava la strada per raggiungere l’autobus che l’avrebbe portata a scuola. L’annuncio è stato dato dal procuratore capo di Udine, Massimo Lia.

La Procura eseguirà tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Le cause esatte dell’impatto, avvenuto in prossimità delle strisce pedonali, sono ancora da definire. Nei prossimi giorni sarà effettuato l’esame autoptico sul corpo di Alice. Solo al termine di questo accertamento, la salma verrà restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Nel giorno delle esequie, il Comune di Precenicco dichiarerà il lutto cittadino.

Intanto oggi, i compagni di scuola e il liceo artistico Sello che la ragazza frequentava hanno dedicato ad Alice un ricordo commosso: alle 10 in punto, studenti, docenti e personale della scuola si sono riuniti nel cortile della sede centrale, in piazza Primo Maggio, e nelle altre sedi dell’istituto – per un momento di raccoglimento comune, semplice e profondo, dedicato a una compagna di scuola che non c’è più.