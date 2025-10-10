I ladri si calano dal tetto e fanno razzia in azienda: furto da 100mila euro

Il furto a Povoletto.

Furto nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre presso la ditta Nord Utensili, azienda attiva nella produzione di utensili e macchine affilatrici, in via Pramollo a Povoletto. Il titolare si è accorto del colpo questa mattina intorno alle 8.30. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti sarebbero penetrati nell’edificio calandosi dal tetto, portando via utensili per un valore stimato di circa 100mila euro. Parte del danno è coperta da assicurazione, ma il colpo subito resta comunque pesante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Remanzacco, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva.